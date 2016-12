Nakon dugih 25 godina prvi put obilježava se dan obrane Zemunika!

Foto: Arif SITNICA

U utorak, 3. siječnja, obilježava se 25. obljetnica obrane Zemunika Donjeg u suorganizaciji pripadnika Samostalne satnije Zemunik Donji i Općine Zemunik te sponzorstvo Zadarske županije i Grada Zadra. Svečanost započinje u 10 sati postrojavanjem svih postrobi koje su sudjelovale u obrani tog strateški vrlo važnog terena tijekom 1991. i 1992. godine, a nastavlja se polaganjem vijenaca pod spomen-obilježje poginulim braniteljima, svetom misom i prigodnim domjenkom.

Iako je od posljednjeg snažnog napada neprijateljske JNA i četničkih postrojbi na ovo svega desetak kilometara od Zadra udaljeno mjesto proteklo dva i pol desetljeća, ovo je prvi put da se obilježava dan kada je obranjen Zemunik, a samim time i grad Zadar.

- Inicijativu za obilježavanje Dana obrane Zemunika Donjeg pokrenuli su pripadnici Samostalne satnije Zemunik Donji na čelu s ratnim zapovjednikom Silvijom Butićem, a mi smo ju odmah podržali. Zašto se to nije učinilo i ranije, suvišno je sada govoriti. Važno je da smo ovaj dan odlučili u buduće redovito obilježavati i da će to postati tradicija, ističe Ivica Šarić, načelnik Općine Zemunik podsjećajući kako su u obrani tog mjesta život izgubila čak 24 hrvatska branitelja.

S tri strane u klinču

- U Samostalnoj satniji Zemunik Donji u početku je bilo 96 boraca, a onda se taj broj povećao na 126. Ali ni to nije bilo dovoljno za takav teren pa su nam u ispomoć dolazile i druge postrojbe. Moram napomenuti da je Samostalna satnija Zemunik Donji pokrivala teren od 6.300 metara, koji je bio s tri strane u klinču, a četvrta strana, ona prema Galovcu, bila je otvorena u dužini od dva kilometra. Svaki dan bili smo izloženi neprijateljskoj vatri iz svih mogućih oružja kojoj smo se u početku suprotstavljali samo puškama, kaže Silvio Butić, ratni zapovjednik tog izuzetno važnog terena i u obrani Hrvatske, budući da je neprijatelju s najvećim uporištem na zemuničkom aerodromu cilj bio izići na Vrčevo u Svetom Petru i otuda kontrolirati Jadransku magistralu, odnosno odsjeći Zadar od ostatka Hrvatske, a samim time presjeći i poveznicu između Dalmacije i Sjevernog Jadrana i Istre.

- Mi, koji smo od prvog dana sudjelovali u obrani Zemunika, ostali smo i nakon rata povezani. U tim našim druženjima rodila se, među ostalim, i inicijativa za obilježavanje dana kad je obranjen Zemunik, a samim time i Zadar. To smo prije svega odlučili zbog naših poginulih suboraca i onih koji su kasnije umrli, ali i zbog mladih ljudi i budućih naraštaja jer se obrana Zemunika ni u jednom udžbeniku ne spominje. Zemunik nikada nije pao u neprijateljske ruke zahvaljujući ljudima koji su ga branili. Obilježavanje obrane ovog mjesta zapravo je i inicijativa za istinu te položaj ovom trenu i ljudima koji su se tu borili kakav zaslužuju, kaže Željko Fabijan, prvi zamjenik ratnog zapovjednika Samostalne satnije Zemunik Donji podsjećajući da ovaj teren, iako izuzetno strateški važan za obranu grada i države, ni do danas nije uvršten u protokol obilježavanja Dana obrane grada Zadra. Podsjetio je i kako se iz Zemunika u Zadar u to ratno vrijeme moglo doći isključivo preko Bibinja, Sukošana, Debeljaka, Gorice i Galovca, što je više od 40 kilometara.

Stiže 300-tinjak boraca

Fabijanov ratni zapovjednik Butić dodaje kako je ovo tek početak niza akcija koje kane poduzeti, a o kojima će naknadno obavijestiti javnost. Na obilježavanju ove jubilarne obljetnice očekuju 300-tinjak boraca iz raznih postrojbi i dijelova Hrvatske, a ovu priliku koriste i za poziv svim onima koje možda nisu obavijestili.

- Ukoliko smo nekoga izostavili neka nam ne zamjeri, već nam se pridruži 3. siječnja 2017. u Zemuniku, poručuju Fabijan i Butić kojima su u organizaciji protokola nesebično pomagali ratni kolege Tomislav Gulan, zapovjednik 3. voda 159. brigade i Ante Borzić, zamjenik zapovjednika djelatne bojne 112. brigade.

Dolazak u Zemunik 3. siječnja najavili su i izaslanici ministara obrane i branitelja te iz Ureda predsjednice.