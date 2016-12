U vodi se igraju štafeta, ronjenja malih utega...

Foto: Vedran SITNICA

Voda, prskanje, igračke na napuhavanje, torta, grickalice... Ovo zvuči kao opis savršenog rođendana svakog djeteta. U realizaciju jednog takvog projekta prije dva mjeseca krenulo je zatvoreno bazensko plivalište „Višnjik" pri ŠC Višnjik.

Preduvjet za proslave dječjih rođendana jest da su plivači. A da bi sve prošlo što sigurnije, odmah na početku animatori s djecom provjeravaju njihove plivačke sposobnosti. Nakon toga se raspoređuju u grupe, ovisno u umijeću i zabava može početi. Samom rođendanu prethodi i razgibavanje i zagrijavanje.

- Rođendan je kao mali trening. Jer, pred svaku fizičku aktivnost dobro je napraviti razgibavanje. U bazenu onda nakon tuširanja i provjere sposobnosti kreću igre, od štafete do ronjenja malih utega, kazuje djelatnik Nikica Vlatković. A reakcije su do sada jako pozitivne:

- Djeca su prezadovoljna, roditelji još više, i to nam jako znači. Dva sata u bazenu prolete u tren. No i nakon bazena kreće tuširanje i suđenje, te jednostavno zajedničko druženje u prostoriji s grickalicama i sokovima, govori Vlatković.

- Zabava se tako nastavlja dalje, uz muziku i ples, a interes je jako velik. Vrijeme za proslavu rođendana popunjeno je najviše što može biti. Jer, na bazenu su i treninzi, tu su i utakmice, tako da su rođendanski termini uglavnom vikendom, priča Vlatković.

Što se tiče programa, on je pak prilagođen po godištima. Mlađi više vole igre, a stariji natjecanja, kazuje djelatnica Nevia Mavra.

- O samoj dobi najviše ovisi i program, kao i to da su djeca plivači. A mali Zadrani su uistinu dobri plivači. Uz košarku, to nam stvarno dobro ide. A i vodene rođendane često znaju za svoje mališane koristiti naši vaterpolisti i skakači u vodu, koji su do sada često bili naši najveći korisnici. Nadamo se da će se u budućnosti ova naša ponuda proširiti i među drugim roditeljima, govori Mavra.

Što se tiče cijene, ona je prilagođena te iznosi 50 kuna po djetetu (minimum 15 uzvanika), a uključuje tri sata proslave, animaciju, plivalište, piće i grickalice, pozivnice, te CD s fotografijama rođendana.