Hrpe otpada bujaju u blizini vodozaštitnog područja!

Na ulazu na prostor nesuđenog gradskog psećeg azila, iz dana u dan bujaju hrpe otpada od onog građevinskog do životinjskih lešina. Riječ je o zemljištu za koje se govorilo kako će na njemu Grad Zadar uz pomoć donatora izgraditi novi azil za pse. Radi se o dvije do tri tisuće metara četvornih šumskog prostora smještenog uz cestu Županijsku cestu 6007 Zadar-Ražanac-Pag negdje između Bokanjca i križanja Mazija kuće uvučenog tristo metara u šumi od navedene prometnice. Teren je najprije iskrčen te uredno poravnat sa šljunkom do kojeg je također izgrađen prilazni put. I kad se činilo kako će stvar biti riješena, kako će napušteni psi konačno biti zbrinuti, kad se pomislilo kako će gradsko ruglo u Žmirićima biti premješteno na navedenu lokaciju sve je palo u vodu.

No, da bi stvar bila još tragičnija na samom početku pristupnog puta do nesuđenog azila, za čiju su pripremu zasigurno utrošena financijska sredstva, po onome što se dade zamijetiti, iz dana u dan neodgovorni pojedinci rješavaju se kojekakvog otpada.

Ako se ovakvim tempom nastavi, hrpe otpada će rasti i gomilati se što se zaista ne bi smjelo sve promatrati prekriženih ruku. Uz činjenicu da se itekako zagađuje priroda mora se uzeti u obzir i podatak da se u blizini navedenog prostora nalazi zaštićeni tok podzemnih voda koje teku do bunara na izvorištu Bokanjac s kojeg se još dandanas stanovnici grada Zadra svakodnevno opskrbljuju pitkom vodom. Da bi priča bila još tragičnija kojih dvadesetak metara južnije od ulaza na pristupni put uz kolnik navedene Županijske prometnice postavljen je upozoravajući prometni znak na kojem se lijepo može iščitati da se radi zaista o vodozaštitnom području s izvorištem pitke vode.

U svemu ovome zaista čovjek ne može, a da se ne zapita do kada će se na ovu lokaciju deponirati otpad. Što u ovom slučaju rade institucije poput Sanitarne inspekcije, policije, zelenih udruga, zaštitnika prirode i mnogi drugi kojima su puna usta lijepih riječi kad se govori i raspravlja o našim prirodnim resursima. Ovo je samo jedan slučaj među brojnim sličnim koji se nažalost svakodnevno mogu vidjeti u šumama kako uokolo grada Zadra tako i na širem prostoru Zadarske županije.