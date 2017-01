Mužu zatvor, žena puštena na slobodu

Foto: Sergej DRESCHLER

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 30-godišnjeg P.Č. osumnjičenog za razbojničku krađu i teško ubojstvo u pokušaju te njegove godinu dana mlađe supruge A.Č. zbog pomaganja u razbojničkoj krađi.

Bračni par je uhićen u subotu poslijepodne, a u nedjelju ih je ispitao dežurni župnijski državni odvjetnik koji je potom za oboje zatražio određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru zahtjev je prihvatio u odnosu na muškarca kako na slobodi ne bi ponovio kazneno djelo, dok je žena puštena na slobodu.

Bračnom paru na teret se stavlja da su u subotu, oko 14 sati, u Zemuniku Donjem, 65-godišnjaku iz kuće u izgradnji pokušali odnijeti metalnu konstrukciju, no on ih je uhvatio na djelu i pokušao spriječiti. U naguravanju su ga lakše ozlijedili, a potom i 52-godišnjaka iz susjedne kuće koji ih je pokušao spriječiti u bijegu. Kako je on pred naletom njihova automobila jedva spasio živu glavu, vozaču se na teret stavlja teško ubojstvo u pokušaju.

Par, međutim, nije prijavljen za prometne prekršaje kojih su počinili cijeli niz bježeći pred policijom. Jurnjava je počela na predjelu Poličnika, a nastavila se i po gradskim ulicama na Bilom brigu i Plovaniji sve do Ulice Viktora Vide u Zadru, nedaleko njihove obiteljske kuće.