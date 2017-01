Plantak: Neka promjena se morala dogoditi

Foto: Zvonko KUCELIN

Neven Plantak više nije trener košarkaškog kluba Zadar - objavljeno je sinoć na službenoj stranici kluba.

"S njim je danas dogovoren sporazumni razlaz. KK Zadar zahvaljuje g. Plantaku na velikoj volji i energiji koje je pokazao preuzevši klupu Zadra. Nažalost, rezultati nisu bili na razini očekivanih te je obostrano zaključeno kako je potrebna promjena na klupi. Klub je u potrazi za novim trenerom, a njegovo ime bit će poznato u idućih nekoliko dana", nastavak je kratkog priopćenja, uz koji nije stajala nikakva izjava čelnih ljudi kluba, a niti sam Plantak nije želio previše komentirati.

- Kao što sam rekao i nakon utakmice, neka promjena se morala dogoditi - istaknuo je, sada već bivši, trener momčadi s Višnjika.

Najavljen odlazak

I već nakon poraza od Krke Plantak je na neki način najavio odlazak. Možda je on bio i realan, iako trener sigurno nije glavni krivac za situaciju, kako u klubu, tako i u momčadi. Ali zna se tko uvijek prvi plati glavom. Raskid ugovora je bio sporazuman, a na tom tragu je bila i posljednja izjava Nevena Plantaka.

- Korektno smo se rastali. Zahvaljujem svima u klubu, od Uprave, preko stručnog stožera, medicinske službe i igrača. Žao mi što ovo nije uspjelo - zaključio je bivši trener Zadra.

A kada je Plantak, nakon Ante Matulovića, preuzeo zadarsku momčad, nije se činilo da će taj angažman biti kratkog vijeka. I bez Maja Kovačevića i pojačanja iz Bugarske i Nizozemske, Zadar je pod Plantakovim kormilom ostvario dvije lagane pobjede, u ABA ligi protiv Karpoš Sokolija, u vjerojatno najboljoj utakmici sezone te u A-1 ligi protiv Gorice. U obje utakmice Zadar je slavio s visokom razlikom i tada se činilo da stvari idu u dobrom smjeru. Ali nisu išle. Teški porazi protiv Crvene zvezde, Mega leksa i MZT-a u gostima, gdje je Zadar gubio i po 30 razlike, kiks u Sinju kod slabašnog Alkara, poraz u gostima kod Šibenika i domaći poraz protiv Krke u jednoj od najvažnijih utakmica sezone ipak su presudile Plantaku. Iako trener u niti jednom trenutku zapravo i nije bio previše ne udaru, niti javnosti, niti medija. Bilo je jasno da Plantak daje sve do sebe, da ima ideju, da ima i viziju, ali u okruženju koje vlada u klubu, nije uspio dovoljno podignuti momčad. Iako je u konačnici "dobio" i Maja Kovačevića te dva strana pojačanja.

"Druge" utakmice

Što se tiče same igre, dok je na klupi bio Plantak, odmah se vidjela "težnja" da se pojača obrana. I to je uspjelo. Košarkaši Zadra imali su mnogo konkretnije i učinkovitije obrambene principe, a u utakmicama u kojemu je momčad funkcinoirala, i napad je bio konkretniji. Na žalost, dogodile su se one "druge" utakmice. One gdje su Zadrani jednostavno nestajali s terena, bilo da igraju protiv jake Zvezde, ili protiv Alkara, Šibenika ili Krke. Pogotovo su bile problem završnice, u kojima se momčad često potpuno izgubila. I to niti Matulović, niti Plantak nisu uspjeli popraviti.

Tko će sjesti na užarenu klupu Zadra, to bi trebalo odlučiti što prije. Doduše, pitanje je jeli uopće moguće popraviti situaciju. U A-1 ligi Zadar je jako daleko i od petog, a kamoli od trećeg mjesta koje u teoriji i iduću godinu nosi ABA ligu (iako uvijek postoji pozivnica), dok su po prvi puta ove sezone košarkaši Zadra i u ABA ligi na dnu. Trenutačno košarkaši s Višnjika imaju omjer 6:14, isto kao i Krka, Mega Leks i MZT. Protiv sve tri momčadi Zadar je lošiji u međusobnim ogledima. Lošiji je i od FMP-a koji je na sedam pobjeda, a jedino koji je u opasnijoj situaciji, je Mornar koji također ima sedam pobjeda, ali Zadar je protiv tog sastava slavio u gostima u prvom dijelu prvenstva, a uskoro Mornar stiže u Zadar.

U svakom slučaju, tko god dođe, imat će težak zadatak, izvesti Zadar iz duboke rupe u koju je upao.