Pravi Pedro nije 'obješen'

Foto: Zvonko KUCELIN

Ovako je jučer napisano na web-stranici KK Zadar:

- Neven Plantak više nije trener košarkaškog kluba Zadar.

S njim je danas dogovoren sporazumni razlaz. KK Zadar zahvaljuje g. Plantaku na velikoj volji i energiji koje je pokazao preuzevši klupu Zadra. Nažalost, rezultati nisu bili na razini očekivanih te je obostrano zaključeno kako je potrebna promjena na klupi.

Klub je u potrazi za novim trenerom, a njegovo ime bit će poznato u idućih nekoliko dana.

Vijest je plasirana predvečer. Istoga dana, pak, bilo je načelno dogovoreno da će se momčad na prvi trening okupiti danas ujutro, a prema nekim naznakama neposredno prije toga trebalo je biti objavljeno kakvi su rezultati nekih jučerašnjih sastanaka. Kako se u klubu nekomu 'omaklo' u javnost je informacija o 'dogovorenom sporazumnom razlazu s Nevenom Plantakom' odaslana puno prije nego je ponedjeljak zaklopio dan i nastupio utorak. Možemo samo špekulirati nije li tijekom ponedjeljka klub donekle zavlačio Nevena Plantaka, je li ga stavio pod nekakav pritisak, je li ga možda na kakav drugačiji način usmjeravao da odstupi, jesu li aktivirane neke zakulisne relacije... Tko će ga znati!

15 utakmica

Uglavnom, Neven Plantak odradio je 15 utakmica na klupi, od pobjede s Karpoš Sokolijem, do poraza s Krkom, što u A 1 ligi, što u ABA ligi. Kako se hladno konstatira u kratkom klupskom priopćenju, rezultati nisu bili na razini očekivanih. Ni prvi ni zadnji trener koji je otišao je Neven Plantak. Na ovaj ili na onaj način. Ovdje je nužno istaknuti da u naramku tereta što ga čine krivica i odgovornost Plantaka ne spada neki značajan dio. Njemu nije presudio samo goli rezultat nego je koloplet različitih čimbenika utjecao na to da nije imao bolji rezultat. Vjerojatno će mu poslije ove epizode sa Zadrom ponetko 'mjeriti' trenersku karijeru i donijeti svoj sud, ali ostat će zapisano kako ga je Zadar dopao pod okolnostima koji su sve samo ne poticajni. Prvo, naslijedio je relativno čudnovatu selekciju i odmah se susreo s izostancima dijela igrača iz zdravstvenih razloga. Drugo, uletio je Plantak u do zla boga zamršenu šumu kojekakvih relacija, motiva i interesa. Nije baš jednostavno bilo njemu kao drugom treneru u sezoni (ne računajući jednu utakmicu, Cibonu, Franka Sterle) poraditi na sređivanju hijerarhije u igri, podizanju discipline, uopće - podizanju svijesti o tomu što znači nositi majicu Zadra. Treće, stručna politika tijekom je prethodnih godina generirala nove i nove poteškoće, što odabirom pojedinih trenera, što odabirom neodgovarajućih igrača. Slijedeći počesto logiku 'samo nek' je što jeftinije' uzimalo se sve i svakoga (i to ipak podosta i plaćalo) jer se struka jednostavno nije znala na tržištu snaći, pronaći nešto što ne mora nužno biti preskupo, ali bi moglo biti dobro, korisno. Svakodnevne jadikovke kako 'nema novca' punile su uši cijeloj javnosti, čime se preusmjeravala pozornost s činjenice da klub/tvrtka niti u minimalnoj mjeri ne ostvaruje jednu od svojih ključnih obveza - ne proizvodi svoje igrače. Sve to, makar koliko naizgled bilo nepovezano izravno s prvom momčadi, kao i mnoge druge pojedinosti, otežavalo je rad i Anti Matuloviću, prvom treneru. Kad više nije mogao trpjeti silan pritisak, Matulović se povukao. Nije dugo izdržao ni Neven Plantak. Model odlaska njih obojice sličan je, kažu u klubu da je riječ o sporazumu. Samo, valjalo bi se zapitati što su struka i uprava u cijeloj priči. Kolika je njihova krivica? I kolika odgovornost? Izraženo nekom jedinicom mjere, puno više nego što se može natovariti na Plantakova pleća.

Odgovornost?

Jučer je, eto, vodstvo kluba/tvrtke privremeni izlaz pronašlo u sporazumnom raskidu ugovora s trenerom. Onaj tko nema putra na glavi, trenera bi bez problema smijenio jednu sekundu poslije onakvoga gubitka utakmice kakav je Zadar priredio s Krkom. Kako je poslije toga poraza prošlo podosta sati nekako je posve izgledno da se pred Plantaka serviralo kojekakve argumente ne bi li pristao na kakav-takav sporazum. Moguće je da će vodstvu kluba/tvrtke ovaj primjer s Plantakom u vlastitim očima izgledati kao stanoviti poslovni uspjeh. Pače, moguće je da će ga baš takvim i prikazivati na određenim mjestima i određenim ljudima. No, ne treba biti odveć vidovit da bi se već sad konstatiralo kako će tribine i dalje izvikivati svoje ustrajno 'Uprava odlazi!' i kako će na tribine dolaziti sve manje svijeta. Tribine se ne daju zavarati činovničkim sročenim rečenicama o 'sporazumnom raskidu' s tim i tim. Takvih je raskida tribinama već puna kapa godinama. Igrači i treneri putuju li putuju, a određene osobe stoluju li, stoluju.

Nekoć davno postojali su mudri ljudi koji su znali saslušati vox populi...