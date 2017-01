Za Ryanair smo osigurali 2 milijuna kuna, znamo što on znači našem gospodarstvu

Foto: Marin GOSPIĆ

Na prvom kolegiju gradonačelnika održanom prije desetak dana najavljeni su za 2017. godinu brojni projekti koji će udahnuti dodatni impuls zadarskom gospodarstvu. To je bila prilika da na početku godine o gospodarskim očekivanjima, u godini u kojoj bi trebala biti dovršena i luka Gaženica, porazgovaramo s resornim pročelnikom Upravnog odjela za gospodarstvo i obrtništvo Grada Zadra Ivicom Katićem.

U Zadru je prošli ponedjeljak ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić predstavljala poduzetnicima plan za administrativno rastrećenje gospodarstva. I Vi ste bili na predstavljanju tog plana, kakvi su dojmovi, što će on dobro donijeti zadarskom gospodarstvu?

- Prvo želim istaknuti kako pozdravljamo svako rasterećenje gospodarstvenika. Najavljen je niz administrativnih mjera koje će pomoći gospodarstvenicima u svakodnevnom poslovanju. Posebno bih istaknuo mjeru koja će doprinijeti lakšem registriranju trgovačkih društava pri trgovačkom sudu. Najavljen je i manji broj, možda čak i objedinjavanje svih inspekcijskih službi. Danas naši poduzetnici više ni sami ne znaju koja im sve inspekcija može pokucati na vrata i u koju svrhu. To je paket mjera kojeg sigurno treba pozdraviti. Međutim, želio bih naglasiti da je Grad Zadar već 2009. donio antirecesijske mjere u cilju rasterećenja gospodarstva. Smanjili smo porez na potrošnju s 3 na 1 posto i za 50 posto porez na tvrtku. Također, već dugi niz godina u siječnju, veljači i ožujku smanjujemo cijene zakupa poslovnih prostora za sve poduzetnike koji uredno plaćaju obveze i koji imaju poslovne prostore Grada Zadra u najmu. Iz godine u godinu sve više osmišljavamo programe direktnih potpora našim gospodarstvenicima.

Više novca za Ryanair

Koji su programi potpora trenutno na snazi?

- Prije dvije-tri godine bio je to svega jedan program, subvencioniranje kamata na kredite poduzetnika koji provodimo u suradnji s OTP bankom. Sada već imamo četiri programa koje ćemo provesti i u 2017., a iz godine u godinu povećavamo sredstva po tim programima. Uz program subvencioniranja kamata kredita, to je program potpora tradicijskim obrtima, program potpora poljoprivredi i program potpora malom gospodarstvu. Za 2017. planirali smo u svom proračunu po tim programima ukupno milijun kuna. Povećali smo sredstva za program potpora malom gospodarstvu s 300 na 400 tisuća kuna, sredstva za potpore poljoprivrednicima s 300 na 400 tisuća kuna i imamo po 100 tisuća kuna za subvencije kamata i potpore tradicijskim obrtima.

U proračunu Upravnog odjela za gospodarstvo imamo i planirana sredstva za subvencioniranje zakupa poslovnih prostora za sve mlade poduzetnike koji posluju u okviru Inkubatora. Grad Zadar im plaća razliku do pune tržišne cijene najma tog prostora i za tu stavku izdvojit ćemo oko 650 tisuća kuna za ovu godinu.

Napomenuo bih i da smo značajno povećali izdvajanja za sufinanciranje projekta Ryanaira. Do lani smo taj projekt financirali s cca 900 tisuća kuna, a za ovu godinu smo osigurali dva milijuna kuna. Znamo što sve taj projekt donosi zadarskom gospodarstvu, pogotovo uslužnom sektoru.

Spominje se dolazak EasyJeta i nekih francuskih zračnih turoperatora. Je li Grad Zadar otvoren za suradnju i s novim avioprijevoznicima?

- Mi pozdravljamo svaku zdravu konkurenciju, daj Bože da tih avioprijevoznika bude i više, naći ćemo model kako to riješiti.

Buđenje poljoprivrednog sektora

Među potporama za koja su povećana sredstva, su i ona za poljoprivrednike. Jesu li zadarski poljoprivrednici prepoznali priliku da svoje proizvode plasiraju u sinergiji s turističkim sektorom?

- Došao sam u Gradsku upravu 2009. na mjesto pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i razvitak otoka. U to vrijeme nismo imali nijedno kvalitetno, niti vrhunsko vino, nismo imali nijedno ulje koje je osvajalo bilo kakve nagrade na natjecanjima, a sada doista imamo drukčiju situaciju. Kraljevski vinogradi bili su šampioni Sabatine, najjače manifestacije vinara ove regije. Pobjednik Noćnjaka, najveće maslinarske manifestacije, bila je naša zadruga Kantarača s Rave, da ne spominjem niz ostalih. Kvaliteta upravo ta dva artikla, vina i ulja, značajno se podigla. Program potpore poljoprivredi provodimo od 2010. godine i osmislili smo cijeli spektar poticajnih mjera: od ulaganja u podizanje novih nasada, financiranje prerade, sufinanciranja sajmova, edukacija, nabavu poljoprivrednih strojeva i opreme, poticanja rada zadruga itd. Nakon sedam godina provođenja programa možemo reći da imamo veliki interes za te mjere. Gotovo svaku godinu imamo stopostotnu realizaciju. U prosincu smo proveli javni poziv za dodjelu potpora za 2016. godinu, iskoristili smo svih 300.000 kuna i ostalo je nekoliko zahtjeva koje nismo mogli isplatiti. Zbog toga smo povećali iznos za 2017. za dodatnih 100 tisuća kuna.

Najveći broj potpora poljoprivredi ove godine ostvarili su pčelari, u prosjeku po 3.000 kuna po OPG- u?

- Ako želimo razvijati ekološku proizvodnju, a želimo, onda su pčele u tom sustavu jako bitne. Na području grada Zadra djeluje udruga Dalmatinka koja je doista aktivna i na edukaciji svojih članova i kroz razne programe koje provode, a posebno mi je drago da se sve veći broj mladih bavi pčelarstvom. Kvaliteta meda je neupitna, naši pčelari osvajaju nagrade na svim sajmovima i natjecanjima. Za sljedeću godinu planiraju i sajam meda koji će sigurno imati podršku Grada Zadra, a zajedno s još tri-četiri udruge s područja cijele Dalmacije kreću i u projekt zaštite izvornosti dalmatinskog meda. Svi ti pčelari grade jednu krasnu priču i za možebitni razvoj pčelarskog turizma, a mislim da ovdje imamo izvrsne uvjete za to. Također imamo izvrsne uvjete za uzgoj matica na našim otocima i volio bih doživjeti da imamo više pčelara na njima.

Sezona tijekom cijele godine

Koliko su gradski prostori iskorišteni od strane obrtnika poduzetnika? Često se govore kako zjape prazni.

- Postoji ta jedna slika u medijima i u javnosti da je puno prostora prazno, pogotovo u ovim zimskim mjesecima. Iako to nije dio mog resora, raspitivao sam se kod kolega u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom. Svi gradski prostori su puni i oni uglavnom, a tako su ugovori i sklopljeni, rade cijelu godinu. Ovi prostori koji se privremeno zatvore, pogotovo tijekom siječnja i veljače, su privatni prostori koji se u ovom periodu zatvore radi ulaganja u iste, korištenja godišnjih odmora i slično. Držim da su crne godine recesije i krize prošle i vidimo da je zadnjih godina broj oblijepljenih poslovnih prostora u gradu sve manji. Stvari se kreću u jednom pozitivnom smjeru i vjerujem da će uskoro svi ti prostori poslovati tijekom cijele godine.

I sezona se produžila. Ovih dana počinje Tuna, Sushi & Wine festival.

- Advent koji je završio prije doslovno 15 dana bio je, treba reći, jako dobro posjećen. Idemo u smjeru da ga iz godine u godinu obogaćujemo, da ga možda i naši hotelijeri prepoznaju kao jedan dobar turistički proizvod te da na osnovu toga mogu osmišljavati turističke aranžmane i pakete za sljedeći advent. Već prvi veljače počinje nam Tuna, Sushi & Wine festival. Doslovno imamo manifestacije tijekom cijele godine i upravo iz ovog upravnog odjela mi sve te programe i manifestacije koje provodi TZ financiramo. U tijesnoj smo suradnji s TZ-om, želimo da se manifestacije više ne događaju samo u 7. i 8. mjesecu, nego da ih bude tijekom cijele godine.

Ovih dana o Zadru se u medijima puno priča u istoj rečenici s moćnom kineskom Alibaba grupom koja je navodno zainteresirana da njezina baza operacija u ovom dijelu Europe bude Hrvatska, odnosno gospodarska zona Crno u Zadru. Imate li Vi kakvih saznanja?

- Mi u Gradskoj upravi pozdravljamo svaki interes za svaku investiciju, bilo kakvu, i puno manju nego što je zona Crno. Zona Crno je doista jedan važan strateški projekt Grada Zadra koji je u visokoj fazi rješavanja projektne dokumentacije i ishodovanja potrebnih dozvola za građenje. Riješili smo u potpunosti imovinskopravna pitanja, upravo radimo na ishodovanju građevinske dozvole za pristupnu cestu do Zone Crno s državne ceste D8. Ukoliko se pojavi bilo koji ozbiljan investitor, Alibaba ili netko drugi, imat će ovdje otvorenu i dobru suradnju s Gradskom upravom. Ono što mogu reći je da je tijekom zadnje dvije-tri godine više kineskih delegacija posjetilo Grad Zadar i mi smo im u Gradskoj upravi prezentirali sve naše važne projekte, od Gaženice, zone Crno do Vrata Zadra. Ali upravo dok čekamo ozbiljne investitore, od kojih očekujemo da pismom namjere iskažu svoj interes za ulaganjem u ovaj Projekt, Gradska uprava nastavlja razvijati ovaj projekt sukladno našim proračunskim mogućnostima. Tako smo prošlu godinu izradili studiju preseljenja gradskih komunalnih tvrtki u zonu Crnu, poglavito Vodovoda i Čistoće, čiji prostor više ne zadovoljava njihove potrebe, a naravno tu su i Liburnija, Nasadi, Odvodnja. Dakle, krećemo s projektom preseljenja gradskih komunalnih tvrtki, a sukladno tome i stavljamo dio po dio gospodarske zone u komercijalnu upotrebu.

Može li se govoriti o konkretnim datumima tog preseljenja?

- Baš prošli tjedan imali smo jedno povjerenstvo za investicije koje je formirano na razini gradske uprave gdje smo dogovorili rješavanje projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole za pristupnu cestu s državne ceste D8 do zone Crno i novog gradskog groblja koje će biti smješteno uz istu. Idemo u tom smjeru i nadam se da će taj projekt uskoro i zaživjeti.

Gaženica - vrata u svijet

Na kolegiju gradonačelnika najavljeni su i brojni infrastrukturni projekti, a neki i u Vašem resoru?

- Najviše takvih projekata planirano je u okviru proračuna odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, dakle radi se o rekonstrukcijama mnogobrojnih gradskih prometnica i trgova, intenzivnom nastavku gradnje sekundarne kanalizacijske mreže i slično, a ono što mogu reći iz svog razdjela proračuna je to da smo mi također planirali dva velika projekta i niz manjih, ali ne manje bitnih razvojnih projekata. To je projekt za koji je već krenula i javna nabava - obnova atletske staze i rasvjete za Višnjik za što su izdvojena 3,5 milijuna kuna, dok su 4 milijuna kuna planirana za potpunu rekonstrukciju Pozdrava Suncu koji ćemo provesti preko naše tvrtke Inovativni Zadar. Rekonstrukcija Pozdrava Suncu trebala bi početi na jesen, nakon završetka špice turističke sezone. Također, uz kapitalnu potporu Grada Zadra, a preko naše tvrtke Inovativni Zadar, planirali smo daljnji razvoj optičke mreže Grada Zadra, razvoj WiFi mreže, pripremu projekta City card te izradu projektne dokumentacije za gradnju novog poduzetničkog inkubatora koji bi se financirao iz programa ITU mehanizma.

U kojoj je fazi projekt Vrata Zadra?

- Tri strateška projekta Grada Zadra su Gaženica, koja je pri završetku gradnje, zona Crno, koja je u visokoj fazi ishodovanja potrebnih dozvola za građenje te Projekt Vrata Zadra, koji je u fazi je izrade projektne dokumentacije.

I na koncu, kruna zadarskog gospodarstva - Luka Gaženica. Jeste li bili u obilasku gradilišta?

- Kako ne, više puta. Luka Gaženica je doista jedan projekt koji je od iznimne važnosti za Zadar i Zadarsku županiju, a i šire. Samo ću vam reći da je ovu godinu ostvareno preko 135.000 dolazaka kruzing gostiju u luci Gaženica, godinu prije je to bilo 75.000, što je povećanje od 85 posto. Ukoliko se realizira aktivnost da ona postane homeport za kruzere to će doista biti jedan velik iskorak u gospodarstvu grada Zadra. Luka Gaženica su naša vrata u svijet, imamo odličnu povezanost i vjerujem da kad luka Gaženica zaživi u punoj svojoj snazi, da će to doprinijeti otvaranju velikog broja radnih mjesta i boljoj diversifikaciji svih tih djelatnosti. Uglavnom se misli da je naše gospodarstvo strukturirano samo na uslužnim djelatnostima, turizmu i trgovini, no podaci HGK govore da imamo relativno dobro balansirano gospodarstvo. Imamo razvijen i prerađivački sektor, i sektor prijevoza zahvaljujući Tankerskoj plovidbi. Naravno, kad zažive zona Crno i luka Gaženica u svom punom obujmu, to će onda biti gotovo idealno balansirano gospodarstvo.