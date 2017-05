Kreativne radionice oporabe tekstila i papira 2. i 6. lipnja

Foto: PIXSELL

U organizaciji udruge "Eko-Zadar" 2. i 6. lipnja održat će radionice pod sloganom "Oporaba je za sve". Kreativna radionica oporabe otpadnog tekstila pod nazivom "Stara roba - nova ruho" održat će se u petak, 2. lipnja u periodu od 18 do 20 sati, dok će se kreativna radionica izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od starog papira pod nazivom "Od papira do suvenira" održati u utorak 6. lipnja od 17.30 do 19.30 sati. Obje radionice održavaju se u prostoru bivše vojarne Stjepana Radića na lokaciji Dnevnog boravka festivala KvartArt.

Radionice će voditi članice udruge "Eko-Zadar" Atana Grbić Martinović i Ira Ćurković, a održavaju se u sklopu projekta "Zelena transformacija - građanska participacija" kojeg financira Zadarska županija, Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove.

Obje radionice osmišljene su na način da mogu uključiti sve dobne skupine kao i osobe različitog stupnja vještine. Radionice su besplatne, a prijave nisu potrebne.

- Svrha održavanja ovih radionica je potaknuti kreativne načine oporabe tj. ponovnog korištenja tekstila i papira. Naime, nedovoljno se u javnosti ističe kako je industrija proizvodnje odjeće među najvećim zagađivačima; po dostupnim informacijama nalazi se uz bok konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i naftnoj industriji. Zagađenje počinje i prije same tvorničke proizvodnje; primjerice konvencionalna proizvodnja pamuka veliki je korisnik pesticida koji uništavaju tlo i dodano osiromašuju resurse već siromašnih zemalja tzv. trećeg svijeta, rekla je voditeljica projekta Nives Rogoznica

Tekstilna industrija koristi opasne, nerijetko i kancerogene kemikalije, a međukontinentalni prijevoz ostavlja znatan ekološki otisak u potrošnji goriva.

- Stoga se umjesto odbacivanja stare odjeće, kao ekološko rješenje nameće kreativna oporaba. Tekstil, po raspoloživim podatcima, čini relativno mali udio u sastavu komunalnog otpada u RH, 2-3%, no ipak se radi o oko 15.000 tona tekstilnog otpada godišnje. Recikliranje papira ima dugu tradiciju, a prikupljanje starog papira starije je od suvremenih napora gospodarenja otpadom u RH. Ipak, papir i karton čine najveći postotak otpada kojeg proizvodimo u kućanstvima, školama i uredima, a gotovo sve vrste papira i kartona mogu reciklirati. Na ovoj radionici polaznici će naučiti osnove izrade uporabnih i ukrasnih predmeta od starog papira tehnikom rolanja papira u slamke, zaključuje Rogoznica.