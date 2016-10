Tri boda za naklon do poda

Foto: A. SITNICA

Upisale su Zadranke, uz ponešto grča u drugom setu, prvu pobjedu i prve bodove u sezoni.

- Bilo je oscilacija u našoj igri, ponovno nam se događao neobjašnjiv pad koncentracije u pojedinim periodima, ali nakon svega najvažnija su tri boda - zaključio je Robert Kresoja, trener igračica s Višnjika, nakon 70 minuta prvog prvoligaškog sraza s Dubrovnikom, sastavom koji je 1997. i 1998. bio klupski prvak Europe. Bila su to neka druga vremena i neke druge relacije u dubrovačkoj odbojci, no ostat će upisano da je na Višnjiku pala i nekadašnja najbolja ekipa Starog kontinenta. Kresoja je na parket poslao nominalno prvu postavu sa Surać, Hajnc, Sunarom, Andrić, Erlić i Volpi Kobal na liberu, a do kraja utakmice u igru je ulazila još samo Blaslov.

- Djevojke su dobro krenule i nije bilo potrebe mijenjati. Igračice znaju da će biti na terenu ako donose rezultat. Ovaj put utakmicu su završile one koje su i počele, a sljedeći put, tko zna. Najvažnije je imati dovoljno rješenja ukoliko utakmica ode u neželjenom smjeru.

Prvi set bio je neizvjestan do 11:9, odnosno do trenutka kada je na servis došla Tea Andrić. Dubrovkinje kao da su se negdje izgubile, prijem im je u tim trenucima "nestao", a ono što bi im protivnice i uspjele vratiti, Zadranke su lako rješavale. Sjajna Teina serija zaustavljena je kod 20:9, dovoljno za mirnu završnicu i vodstvo 1:0 u setovima.

Dubrovkinje su puno energije uložile u drugi set, u kojem su imale i set loptu. Počelo je vodstvom 7:3 za Zadar, ali od početka je bilo primjetno da su domaće izgubile sigurnost iz prvog seta, posebno na prijemu gdje je nekoliko pogrešaka brzo vratilo gošće u igru. Najkritičnije za Zadranke je bilo kod 13:15, što je najveća prednost Dubrovnika u drugom setu. Uspijevaju se "plave" potom malo posložiti i kod 19:17 trenerica Dubrovnika poziva minutu odmora. Uslijedila su tri uzastopna poena dubrovačkog sastava koji vodi 19:20. Kresoja vidi da je situacija kritična i kod 22:23 zove minutu odmora. Ključni trenutak ne samo seta nego vjerojatno i utakmice dogodio se na set lopti gošći, kod 23:24 kada je Ivanišević pogriješila na servisu. Zanimljivo, do tada oba su sastava servirala besprijekorno.

- Rekao sam igračicama na minuti odmora da nam je na servisu protivnica najvažnija prva lopta, a upravo smo u tom dijelu dosta griješili. Napad ćemo uvijek nekako složiti, ali bez prave reakcije na prvoj lopti nema ništa od napada.

Zadranke su odahnule nakon spašene set lopte, a još više nakon što je i Curić na servisu poslala loptu u "out". Bila je to dvojbena situacija koja je Zadru donijela set loptu. Realizirala ju je Hajnc, a Curić je na promjeni strana u prolazu pored suca Ivkovića pitala "je li ono stvarno bio out?".

I u trećem setu Zadar je dobro krenuo. Počelo je s 3:0 i kod 13:6 činilo se da utakmica ide kraju. No, planove domaćih na kratko je poremetila Curić koja svojim servisima vraća Dubrovkinje u igru kod rezultata 15:13. Važne poene tada su upisale Surać "kuhanom" loptom za 16:13, a potom i Andrić koja je donijela 17:14. Odlazak Zadra na 22:15 bio je znak da domaći navijači mogu odahnuti. Dubrovnik više nije imao snage za preokret i zadarski pobjednički ples mogao je početi.