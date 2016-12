Livaković: Moje vrijeme tek dolazi

Foto: PIXSELL

Humanitarna utakmica u Mocirama u kojoj se se sučelile momčadi NK Zadra i zadarskih nogometnih internacionalaca pod imenom Zadarska dica, bila je prigoda za poneki razgovor sa zadarskim zvijezdama koje nogometni kruh zarađuju izvan Krševanovog grada. Jedan od onih pred kojima je velika nogometna, preciznije, vratarska karijera, je Dominik Livaković. Vratar je hrvatskog prvaka Dinama, po ocjeni mnogih njegov ponajbolji igrač u jesenskom dijelu prvenstva i ovogodišnjoj Ligi prvaka, koju, istini za volju, Modri neće pamtiti po dobrome. Dominik je višegodišnji prvi vratar U-21 reprezentacije Hrvatske, a prošloga ljeta bio je na širem popisu i na pripremama igrača koji su putovali na Europsko prvenstvo u Francuskoj. Nije tajna da je već na meti mnogih europskih klubova i bilo je veliko zadovoljstvo ovih ga dana vidjeti, i porazgovarati s njim u Mocirama.

- Ideja o ovoj utakmici je odlična i veoma sam zadovoljan što je realizirana. I prošle godine smo se našli u Mocirama na jednom humanitarnom turniru, ali ne u ovakvom broju. Ove godine sve je bilo na visokom nivou, gledatelja je puno i osjećaj je fantastičan - kazivao je zadovoljni Livaković.

Spektakl premjestiti na Višnjik

- Smatram da bi ova utakmica trebala postati tradicionalna svake godine i mislim da ju treba premjestiti u veću dvoranu, onu na Višnjiku. Siguran sam da bi Zadrani došli u još većem broju i da bi to bio pravi spektakl. S obzirom da je utakmica humanitarnog karaktera svakako priželjkujem da se igra na Višnjiku u dvorani Krešimira Ćosića.

Često se na tribinama moglo čuti da bi s povratkom svih Zadrana koji igraju izvan Krševanovog grada, NK Zadar sigurno bio u konkurenciji za naslov prvaka Hrvatske.

- Sigurno, u to uopće ne sumnjam. I na ovoj utakmici smo mogli vidjeti koliko Zadar ima kvalitetnih igrača koji su ponikli na Stanovima. U svakom slučaju na poziciji vratara smo sjajno pokriveni, čak nas je četvorica bila u sastavu Zadarske dice. I ostale linije su dobro pokrivene, rekao bih i više od toga. Kada bismo se svi vratili na Stanove, sigurno bismo se borili za naslov i na kraju bismo bili prvi ili drugi u Prvoj HNL.

Nakon dugo vremena Dinamo polusezonu nije završio kao jesenski prvak, Rijeka vas je pretekla i ima šest bodova prednosti.

- Istina, ove jeseni smo tu čast prepustili Rijeci. Smatram da nas je ove sezone prilično iscrpila Liga prvaka , tj. teška pretkola koja smo morali igrati. Sve to ostavilo je traga na nama i na rezultatu u hrvatskom prvenstvu. Ali, to je ipak tek prvo poluvrijeme. Najvažnije je ono na kraju sezone, to se piše. Nakon priprema za koje ne sumnjam da će biti prave i ako ne bude ozljeda, vjerujem da će u nastavku sezone sve leći na svoje mjesto. Nema šanse da Rijeka na kraju sezone bude na prvom mjestu. Vjerujem da ćemo ih vrlo brzo dostići i prestići, i da ćemo i ove sezone mi biti prvaci Hrvatske.

Spomenuli ste Ligu prvaka koja vam neće ostati u lijepom sjećanju jer ste natjecanje završili bez boda i bez postignutog pogotka. Za vas, pak, svi tvrde da ste bili najbolji pojedinac Dinama ove sezone u najelitnijem natjecanju u Europi.

Ostanak u Dinamu

- Mislim da treba pohvaliti cijelu momčad bez obzira na to što nismo osvojili niti boda ove sezone. Mnoge momčadi bi željele igrati Ligu prvaka, a to im ne polazi za rukom. To je elitno nogometno natjecanje i samo sudjelovanje u njemu je velika čast. U mnogim utakmicama nedostajalo nam je i malo sreće. Iako, moramo realno priznati da su svi naši suparnici bili kvalitetniji od nas. Pa njima je svaki igrač vrijedio po 20 milijuna eura. Mi smo na početku sezone ostali bez Marka Pjace i Marka Roga, naših ponajboljih igrača. S njima bi sigurno rezultat bio drugačiji. S druge strane ponosni smo što su njih dvojica otišli u tako velike klubove poput Juventusa i Napolija, jer to puno govori o Dinamu i hrvatskom nogometu.

U kuloarima se šuška da biste i vi brzo mogli preko granice Lijepe naše. Ovih dana nakon što ste se s Marko Rogom fotografirali u dresu Napolija, već vas se "preselilo" na Apenine.

- To su medijske špekulacije na koje se previše ne obazirem. Bio sam u Napulju kod svog velikog prijatelja Marka Roga i bila mi je čast fotografirati se u njegovom dresu. Ponosan sam na njega i na to što je postao igrač velikog talijanskog i europskog kluba. Ali, iz Dinama sigurno ne idem još određeno vrijeme. I ne razmišljam o tome.

Bili ste na širem popisu izbornika Ante Čačića za odlazak na EP u Francuskoj. Na kraju je prednost dobio Vargić. Je li vas to demotiviralo?

Motivacija više

- Nije, dapače! To me još više motivira da iz dana u dan budem što bolji. Uostalom, Vargić i Kalinić su bili dvojica najboljih vratara Prve HNL u prošloj sezoni, a ja sam sa Zagrebom ispao iz prvoligaškog društva. Oni su potpuno zasluženo uz našeg Danijela Subašića putovali u Francusku. Ja sam kao vratar U-21 reprezentacije bio pridružen reprezentaciji i puno mi je značilo što sam trenirao i upoznao se s igračkim veličinama. To će mi puno značiti u nastavku karijere i ponosan sam što sam trenirao s njima. A moje vrijeme tek dolazi.

Na EP imali smo i igru i rezultat u skupini. Onda smo se na Portugalu, budućem europskom prvaku, poskliznuli u četvrtfinalu. Jesmo li mogli više i bolje?

- Sam prolazak skupine na EP je velika stvar. Naravno da smo mogli bolje i više, ali Portugal je imao više sreće u toj utakmici. Tko zna, da smo mi pobijedili njih, možda bismo bili europski prvaci. Ali, tko kaže da nam to neće poći za nogom na sljedećem europskom prvenstvu! Naravno, nakon što se plasiramo i odigramo što bolje SP. Treba biti optimističan i na taj način gledati u budućnost - kazao je na kraju razgovora Dominik Livaković.